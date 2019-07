Parco Valentino lascia Torino dopo 5 anni. Ecco dove si farà

Il Salone dell’Auto di Parco Valentino lascia ufficialmente Torino per trasferirsi a Milano. L’edizione 2020, che si terrà dal 17 al 21 giugno, infatti, si terrà nel capoluogo lombardo. Purtroppo, non abbiamo altre informazioni da darvi in quanto i dettagli sul progetto e sul luogo esatto saranno svelati durante la conferenza stampa ufficiale che si terrà a settembre.

Il presidente Andrea Levy ha detto: “Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la 6a edizione in Lombardia in collaborazione con ACI. Sarà un grande evento internazionale, all’aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020. Ringraziamo la Città di Torino per aver collaborato in questi 5 anni alla creazione di un evento di grande successo, capace di accendere sulla città i riflettori internazionali”.

Parco Valentino: la sesta edizione del motor show si terrà a Milano

Vi ricordiamo che la quinta edizione del motor show ha visto la partecipazione di 54 case automobilistiche che hanno esposto oltre 200 auto speciali e di 700.000 visitatori. Parliamo di numeri sicuramente importanti.

Il Parco Valentino è riuscito a diventare in pochi anni fra i saloni d’auto più importanti e apprezzati dalle persone per via dell’esposizione gratuita di auto da corsa, d’epoca e supercar. Come dichiarato da Levy, la collaborazione dell’Aci si occuperà di supportare il trasferimento nel comune di Milano.

Resta da capire ancora se il nome resterà sempre quello (di cui gli organizzatori sono proprietari) oppure verrà modificato. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire maggiori informazioni.