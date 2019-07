Autotrasportatori: parte il bando per la guida sicura e green

Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale Autotrasportatori seleziona 4.260 conducenti per la campagna di formazione sulla guida sicura ed eco-sostenibile.

Rivolto alle imprese regolamentate, il bando disciplina criteri e modalità selettive dei conducenti da preparare in due fasi:

• teorica, che sarà svolta in modalità e-learning attraverso 2 moduli formativi della durata di 4 ore ciascuno;

• pratica, che sarà svolta mediante simulatore di guida di livello tecnologico avanzato e prova su strada, entrambe con l’assistenza di istruttori esperti e della durata complessiva di 4 ore ciascuna.

Autotrasportatori: formazione teorica e pratica

I moduli previsti per la formazione teorica saranno somministrati attraverso una piattaforma e-learning raggiungibile dai conducenti ammessi alla formazione tramite i comuni dispositivi di comunicazione (tablet, pc, smartphone1, etc.) in qualsiasi momento della giornata. La didattica sarà svolta con l’ausilio di contenuti multimediali e prevedrà la verifica interattiva dell’apprendimento ai fini della progressione al contenuto successivo e fino al completamento del modulo.

Le sessioni di pratica avranno luogo nei giorni di sabato e/o domenica e coinvolgeranno un massimo di 12 conducenti per l’intera giornata, divisi in gruppi di 6 allievi che effettueranno, in alternanza mattina/pomeriggio, sia la prova di guida sicura tramite simulatore che quella di guida ecosostenibile su strada. Solo in via residuale e qualora le esigenze organizzative lo consentano, la sessione di formazione potrà essere svolta in altro giorno della settimana sulla base di specifici accordi con le imprese coinvolte nella giornata di formazione. Per ogni conducente che avrà concluso con successo la formazione teorica, l’impresa riceverà un voucher che gli consentirà di accedere alla fase di formazione pratica.

Modalità di svolgimento della formazione

La sessione di formazione pratica agli autotrasportatori sarà così articolata:

guida sicura: avrà durata media di 40 minuti per allievo e consisterà nell’addestramento mediante un simulatore di guida ad alta tecnologia capace di riprodurre le condizioni di carico e di manovra del veicolo reale;

guida ecosostenibile: avrà durata media di 40 minuti per allievo e sarà svolta direttamente a bordo di veicolo circolante su strada con la presenza di un istruttore esperto in cabina.

Ciascuna impresa richiedente può candidare alla selezione un numero illimitato di conducenti, purché gli stessi, alla data di pubblicazione del bando e per l’intera durata della campagna di formazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

patente di guida di categoria C o superiore in corso di validità;

o superiore in corso di validità; Carta di Qualificazione del Conducente di categoria adeguata in corso di validità;

di categoria adeguata in corso di validità; essere titolare, socio, collaboratore o dipendente dell’impresa.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modello presente all’indirizzo web www.ramspa.it, compilata in ogni sua parte e firmata dal Legale Rappresentante dell’impresa partecipante, dovrà essere inviata a partire dalle ore 12:00 del giorno Lunedì 08 Luglio 2019 fino alle ore 12:00 del giorno Lunedì 2 Settembre 2019 via e-mail al seguente indirizzo: formazionealbo@ramspa.it.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati: