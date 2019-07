ZF presenta l’airbag laterale esterno pre-crash

Circa un terzo di tutte le morti sulle strade avvengono per collisione con impatto laterale. Per ovviare a questo problema, ZF ha sviluppato un interessante dispositivo di sicurezza pre-crash. Si tratta sostanzialmente di un airbag laterale montato, però, esternamente che si attiva alcuni millisecondi prima di uno scontro.

Così facendo, questo particolare sistema aiuterà sicuramente a salvare vite e a ridurre di parecchio la gravità delle lesioni ai passeggeri fino al 40%. Il particolare sistema di airbag sviluppato da ZF viene connesso direttamente ai sensori presenti nell’auto e inoltre sono stati aggiunti degli algoritmi che determinano quando attivarlo in base all’urto.

ZF: l’azienda sviluppa un nuovo sistema di sicurezza che abbatterà i decessi

L’azienda ha dovuto fare i conti con i falsi positivi, ovvero riuscire a raggiungere un riconoscimento affidabile della collisione e quindi ad attivare l’airbag laterale esterno prima dell’impatto. Nello specifico, il sistema impiega soli 150 millisecondi per decidere se azionare l’airbag oppure no. Tuttavia, il corretto funzionamento del sistema dipende anche dalla qualità dei sensori del veicolo su cui è stato montato.

Le telecamere, i radar e i Lidar connessi all’auto devono osservare e scansionare tutta la parte esterna della vettura per garantire un certo successo. Dopodiché, gli algoritmi decidono se l’attivazione dell’airbag esterno può essere utile o meno per evitare brutti incidenti.

Una volta entrato in azione, l’airbag ha una capacità compresa fra i 280 e i 400 litri, cioè da 5 a 8 volte in più rispetto a un comune airbag presente all’interno del veicolo. La forma si estende verso l’alto da sotto la portiera in modo da formare una zona aggiuntiva tra i montanti A e C. Infine, secondo quanto affermato da ZF, il sistema pre-crash è capace di ridurre l’intrusione del veicolo impattante del 30%.