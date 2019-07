Ferrari Portofino è adatta a chi cerca una Ferrari per divertirsi ogni giorno

Sappiamo che le auto migliorano sempre di più col passare del tempo e con ogni nuova generazione, offrendo nuove funzionalità ed esperienze di guida. Le moderne supercar di Ferrari riescono ad offrire tutto ciò ai massimi livelli, anche senza acquistare le ultime F8 Tributo o 812 Superfast.

Ad esempio, anche la Ferrari Portofino va più che bene. Se vi piace la pista, volete spingere di tanto in tanto il piede sull’acceleratore oppure volete fare delle passeggiate (possibilmente con la capote abbassata), questa vettura ci riesce senza alcun problema.

Ferrari Portofino: un modello molto importante per Maranello

La Portofino è stata progettata da Maranello per adattarsi senza difficoltà all’uso quotidiano, quindi è pratica, comoda e facile da guidare. Tutto questo, però, non va affatto a discapito delle prestazioni visto che sotto il cofano troviamo un motore V8 biturbo da 3.9 litri.

Il powertrain sviluppa una potenza di 600 CV a 7500 giri/min e 760 nm di coppia massima a 3000-5250 giri/min ed è abbinato alla trazione posteriore e a un cambio a 7 rapporti. La supercar è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

Acquistare una Ferrari Portofino, però, ha anche altri vantaggi. L’auto ha un ottimo valore di rivendita, 7 anni di manutenzione gratuita con chilometraggio illimitato, design super elegante, prestazioni impressionanti e soprattutto il nome che porta il brand con sé.

Per maggiori informazioni sulla vettura di Maranello, vi consigliamo di dare un’occhiata alla video recensione di Lovecars pubblicata su YouTube dove è stata provata in Scozia. La trovate in fondo all’articolo.

Come molti di voi già sapranno, la Ferrari Portofino prende il nome da una delle località più famose della costa ligure. Essa venne presentata proprio a Portofino il 7-8 settembre 2017. Con il suo design aggressivo, la supercar del cavallino rampante sostituisce la California T.