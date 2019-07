Vettel è ancora molto vicino al team Red Bull

Christian Horner ha rivelato che Sebastian Vettel è ancora molto vicino con molti membri del team della Red Bull che ammettono che il tedesco è stato contento per la squadra dopo la vittoria in Austria. Max Verstappen ha vinto una gara elettrizzante per fermare il dominio di Mercedes. Vettel ha guidato per la Red Bull tra il 2009 e il 2014 ed è diventato campione del mondo dopo la sua prima stagione.

Avrebbe vinto quattro titoli consecutivi tra il 2010 e il 2013, diventando il più giovane campione del mondo in assoluto nella storia della F1. Nel 2015 è entrato in Ferrari e da allora è sempre stato lì, ma non ha ancora vinto un titolo. Nonostante ora gareggi per la Scuderia, Christian Horner ha rivelato che Vettel era contento della Red Bull dopo la prima vittoria della stagione e ha approfondito il rapporto che hanno con il tedesco.

“Abbiamo un bel ricordo del tempo trascorso da Sebastian con noi”, ha detto a Servus TV il capo della squadra Red Bull. “Fa parte della nostra storia, ha vinto quattro titoli e molte, molte gare insieme a noi, inclusa la prima vittoria della Red Bull in Formula 1. Abbiamo una relazione speciale con Sebastian. “Anche se ora è con la Ferrari, viene a parlare con i nostri meccanici molto spesso, conosce la maggior parte dei volti qui ed è ancora un amico della squadra. “Era molto felice per noi al Red Bull Ring.”