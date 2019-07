Vendite auto usate: giugno 2019 termina con un risultato negativo

Il mercato dell’usato ha segnato un altro dato negativo a giugno 2019. In particolare, i passaggi di proprietà hanno visto un decremento del 5,4% (-0,7% al giorno) rispetto allo stesso mese del 2018. Per ogni 100 auto nuove, sono state vendute 125 di seconda mano il mese scorso e 149 nel primo semestre del 2019.

Analizzando le vendite in base al carburante, le vetture usate diesel hanno registrato un calo dell’1,2% mentre quelle a benzina del 9,6%. Nonostante la diminuzione ottenuta il mese precedente, la quota delle auto a gasolio è cresciuta, passando dal 50% di giugno 2018 al 52,3% di giugno 2019.

Auto: le vendite dell’usato calano a giugno 2019

Sempre il mese scorso si è registrato un calo pure delle minivolture di auto diesel (-4,3%). La stessa cosa vale anche per i veicoli a benzina che hanno registrato un -13,3%. Il primo semestre del 2019 si è chiuso comunque con un dato positivo: 0,9% in più per le auto e +0,2% per tutti i veicoli.

Le radiazioni di vetture hanno visto un decremento del 2,6% ma, vista la giornata lavorativa in meno, si è registrato un aumento del 2,2% come media giornaliera. Il tasso unitario di sostituzione nel segmento auto sempre a giugno 2019 è stato di 0,63 e 0,75 in tutto il Q2 di quest’anno.