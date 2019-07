Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing debuttano nel Regno Unito

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing Limited Edition sono state lanciate ufficialmente nel Regno Unito. Svelate in anteprima al Goodwood Festival of Speed 2019, le due vetture sono state create per celebrare il legame del Biscione con la Formula 1.

Per il mercato UK, la casa automobilistica di Arese proporrà solo 10 esemplari della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Racing e appena 3 unità dello Stelvio con prezzi di partenza di 89.500 sterline (circa 99.885 euro) e 96.500 sterline (circa 107.698 euro), rispettivamente.

Alfa Romeo: Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing arrivano anche in UK

Seguendo la livrea usata sulla monoposto del team F1 Alfa Romeo Racing, le due auto dispongono di una verniciatura bicolore Bianco Trofeo e Rosso Competizione, abbinata a dei cerchi in lega scuri.

Il look esterno si completa con il pacchetto Aero Enhancement di Sauber che aggiunge splitter anteriore unico, alette laterali sui parafanghi anteriori, minigonne laterali più larghe e ampio spoiler.

L’abitacolo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing è caratterizzato da un tema simile con finiture in pelle e alcantara, cuciture e cinture di sicurezza rosse, inserti in fibra di carbonio, sedili racing Sparco e un selettore del cambio automatico by Mopar.

Un‘altra caratteristica distintiva che emerge dall’abitacolo è il badge Alfa Romeo Racing che commemora le 10 vittorie in Formula 1 del marchio nel 1950 e nel 1951. Di serie, troviamo sistema audio premium Harman & Kardon, vetri oscurati, sistema di infotainment con display da 8.8 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay, radio DAB e cruise control adattivo.

Infine, ogni esemplare delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing ottiene un sistema di scarico in titanio Akrapovic che aggiunge un extra di 10 CV al motore V6 biturbo da 2.9 litri. In questo modo, il propulsore eroga una potenza di 520 CV e 600 nm di coppia massima che fa scattare la Giulia da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e lo Stelvio in 3,8 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 307 km/h e 283 km/h, rispettivamente.