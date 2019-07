Ferrari F430: un esemplare della supercar degli anni 2000 è in vendita

Una delle auto più interessanti lanciate negli anni 2000 è la Ferrari F430, soprattutto se amate i motori parecchio rumorosi. Il V8 aspirato da 4.3 litri presente sotto il cofano della vettura è fra i più potenti costruiti da Maranello ed è in grado di raggiungere i 9000 giri/min.

Se ciò non bastasse, questo propulsore è uno dei V8 più rumorosi mai costruiti con alcune componenti provenienti direttamente dalla Formula 1. L’esemplare della Ferrari F430 messo all’asta da Bring a Trailer include anche degli attuatori GTE Engineering e una head unit con navigatore targata Clarion.

Ferrari F430: Bring a Trailer mette in vendita un esemplare del 2006 in perfette condizioni

Tale esemplare dispone, poi, di parafanghi e un diffusore posteriore Scuderia e delle pinze freno rosse con logo Ferrari. Passando all’abitacolo, abbiamo dei sedili Daytona regolabili con cuciture rosse, vari inserti in fibra di carbonio e un sistema audio premium con subwoofer.

I contachilometri di questa Ferrari F430 riporta 40.555 km percorsi e circa 6437 km sono stati aggiunti dall’attuale proprietario, che ha comperato la supercar come Certified Pre-Owned dal concessionario di Maranello di Salt Lake City.

Per quanto riguarda le prestazioni, la supercar del cavallino rampante sviluppa una potenza di 490 CV e 465 nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 velocità.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 315 km/h. Si tratta, dunque, di un veicolo molto veloce anche per gli standard odierni e probabilmente molto più bello di tante altre supercar di oggi.

Vi ricordiamo che la Ferrari F430 è stata presentata ufficialmente in occasione del Salone di Parigi del 2004 come sostituta della 360 Modena. Secondo addetti ai lavori, proprio questa vettura rappresenta un punto di svolta per la casa automobilistica modenese in quanto sono state fatte delle scelte tecniche che hanno permesso di costruire un veicolo più versatile e meno oneroso.