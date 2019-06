Ferrari SF90 Stradale in vendita su un sito tedesco a oltre 1 milione di euro

Meno di una settima fa, Ferrari ha presentato la sua ultima supercar Ferrari SF90 Stradale. Si tratta di una vettura ibrida plug-in in grado di garantire delle prestazioni al top. In fase di presentazione, il cavallino rampante ha svelato un sacco di informazioni riguardanti il suo nuovo bolide ma purtroppo non ha parlato del prezzo di vendita.

Nelle scorse ore, però, un rivenditore tedesco ha elencato proprio la Ferrari SF90 Stradale a 1.309.000 euro (tasse incluse) con consegne previste nel primo trimestre del 2020 e inoltre può essere configurata in base ai gusti personali.

Ferrari SF90 Stradale: svelato il possibile prezzo di vendita della nuova supercar

Con il suo stile futuristico da vera Ferrari, la SF90 Stradale è il secondo modello elettrificato di Maranello dopo LaFerrari ma il primo ibrido plug-in ad arrivare sul mercato con il cavallino rampante sulla carrozzeria.

Sotto il cofano della supercar troviamo un motore V8 biturbo da 3.9 litri da 780 CV a 7500 giri/min e 800 nm di coppia massima a 6000 giri/min, abbinato a 3 propulsori elettrici che erogano una potenza complessiva di 220 CV. La potenza totale erogata dalla vettura, invece, è di ben 1000 CV.

Il powertrain è affiancato da una trasmissione F1 a doppia frizione a 8 rapporti dotato di carter secco. Come potente ben immaginare, le prestazioni sono davvero strabilianti. Infatti, la Ferrari SF90 Stradale è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 340 km/h.

Tali numeri hanno permesso all’auto di diventare la Ferrari stradale più potente della storia di Maranello. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 7.9 kWh, la supercar plug-in hybrid è capace di garantire un’autonomia solo in elettrico di 25 km.