Maserati: Davide Grasso nominato Chief Operating Officer

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato oggi due mosse nel suo team di leadership. Davide Grasso, ex Chief Executive Officer (CEO) di NIKE, entra in FCA ed è nominato Chief Operating Officer (COO) di Maserati. Grasso è anche stato nominato nel Consiglio Esecutivo del Gruppo della Società (GEC). In una mossa correlata, Harald Wester assume il ruolo di presidente esecutivo di Maserati. Inoltre, le sue responsabilità come Chief Technical Officer (CTO) si estendono fino a includere il powertrain globale insieme all’ingegnerizzazione globale del veicolo per il Gruppo italo americano.

Nel suo ruolo ampliato, Wester supervisionerà lo sviluppo e l’ingegneria di tutti i prodotti per la nuova strategia di prodotto del Gruppo, compresa l’espansione della sua gamma di motori a combustione interna e offerta di propulsori ibridi / elettrici. Come presidente esecutivo di Maserati, Wester mantiene un coinvolgimento strategico nel marchio storico e supervisionerà tutte le aree tecniche e industriali.

“Con l’arrivo di Davide, continuiamo a completare il team di leadership senior di FCA con talenti di livello mondiale”, ha dichiarato Mike Manley, CEO FCA. “Grasso porta una vasta esperienza in uno dei marchi più storici del mondo automobilistico, si baserà sul lavoro già in corso per ringiovanire Maserati in tutto il mondo e Davide sarà un prezioso consulente del GEC su questioni relative ai marchi nel portafoglio FCA.

“L’espansione del ruolo di CTO di Harald accelererà ulteriormente i nostri progressi nello sviluppo del gruppo propulsore e guiderà l’integrazione di tecnologie leader di mercato nei nostri marchi. La combinazione di ingegneria di veicoli e powertrain sotto uno dei leader tecnologici più rispettati del settore semplificherà la consegna delle nostre strategie di prodotto “, ha affermato Manley.

Grasso ha dichiarato: “Unirmi a Maserati in questo momento di trasformazione è un’opportunità straordinaria. Lavorare con Mike Manley, Harald Wester e il resto del team FCA sarà un privilegio. Sono onorato di entrare a far parte di FCA in un momento così determinante e trasformativo per l’azienda e l’industria “.

“Questo è un passo fondamentale nella crescita di Maserati sia per lo sviluppo tecnologico che per l’espansione del marchio e per questo sono entusiasta di lavorare con Davide”, ha dichiarato Harald Wester. “Sono onorato di prendere il comando della catena cinematica globale per il Gruppo in questo periodo difficile. I team combinati di veicoli e gruppi motopropulsori accelereranno lo sviluppo e l’integrazione di sistemi di propulsione di classe mondiale. “