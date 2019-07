Chrysler PT Cruiser: ecco come potrebbe essere la nuova generazione | Video

La Chrysler PT Cruiser non è mai stata considerata un’auto con un design di classe. Sappiamo, inoltre, che la casa automobilistica americana non ha alcuna intenzione, almeno per ora, di riportare questo nome sul mercato presentando una nuova generazione. Questo, però, non significa che non possiamo immaginare come potrebbe essere la nuova Chrysler PT Cruiser.

TheSketchMonkey è tornato su YouTube con due interessanti video in cui mostra come modifica la vettura del brand di FCA. La prima clip mostra i passaggi in cui rimodella la parte posteriore del veicolo. Nel secondo, invece, si vede la parte anteriore caratterizzata da una fascia che riprende per filo e per segno quella presente sulla Pacifica.

Chrysler PT Cruiser: TheSketchMonkey ipotizza la nuova generazione della vettura

I fari sono stati ripresi dalla 300C ma sono stati in gran parte ridisegnati con un design più semplice. In generale, però, abbiamo delle proporzioni invariate ma con delle linee più affilate, spigolose e pronunciate.

Purtroppo, TheSketchMonkey non ha applicato modifiche all’abitacolo ma possiamo immaginare l’implementazione delle ultime tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza, un paio di schermi touch per il sistema di infotainment UConnect e per il quadro strumenti e altro ancora.

Un’altra implementazione interessante a bordo della nuova generazione della Chrysler PT Cruiser sarebbe stato un motore ibrido plug-in in sostituzione dei vari propulsori a benzina e diesel utilizzati sulla vecchia generazione. Il più potente era il powertrain turbo benzina da 2.4 litri con potenza di 200 CV, disponibile però solo per la versione Cabrio GT.