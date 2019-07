Maserati celebra il 50 ° anniversario della prima consegna di una coupé Indy

Il 1 ° luglio 1969 è un giorno importante nella storia di Maserati, dal momento che la prima Indy costruita per un cliente lasciò la sede storica del marchio del Tridente in Via Ciro Menotti 322 a Modena, per la consegna in Svizzera. L’auto fu spedita all’importatore svizzero Maserati dell’epoca, “Martinelli e Sonvico” a Chiasso. Pochi giorni dopo, l’Indy di colore “oro metallizzato” e interni in pelle marrone, è stata consegnata a un ricco uomo d’affari svizzero.

La Maserati Indy è stata presentata al Salone di Torino nel 1968, nello stand della Carrozzeria Vignale. L’anno successivo, l’auto ha debuttato ufficialmente sullo stand Maserati al Motor Show di Ginevra. La gamma Maserati nel 1968 era composta da modelli Ghibli, Messico, Mistral, Quattroporte e Sebring. Nello stesso anno, la casa italiana ha raggiunto una quota di mercato del 43% nel segmento “oltre 3.500 cc” in Italia.

In risposta alla domanda dei clienti che cercavano un’auto confortevole, abitabile e sportiva, Maserati ha deciso di sviluppare un nuovo modello. Ciò ha portato all’inizio del progetto AM116 (Alfieri Maserati 116): la Carrozzeria Vignale è stata incaricata di progettare una coupé a quattro posti in grado di offrire comfort, prestazioni sportive e look innovativi. Il risultato fu l’Indy, chiamata in onore delle impressionanti vittorie dell’8CTF a Indianapolis 500 nel 1939 e nel 1940.

La nuova Indy aveva grandi finestrini per garantire un’eccellente visibilità senza punti ciechi, cosa che conferiva alla vettura una linea particolarmente elegante. Inoltre la vettura presentava molti dettagli da autentica sportscar: fanali pop-up e una presa d’aria sotto il paraurti snello. Un’altra caratteristica distintiva è rappresentata dalla parte posteriore troncata, che riflette la forte attenzione sull’efficienza aerodinamica nella fase di progettazione.

Inizialmente, il motore era un V8 da 4.136 cc con alesaggio di 88 mm e corsa di 85 mm, quattro carburatori DCNF Weber 42 e accensione a transistor single-plug con batteria e distributore di regolazione. La trasmissione standard era manuale a cinque marce, con cambio automatico su richiesta. La sua potenza era di 260 CV e la velocità massima ha raggiunto il picco a 250 km / h. Nel 1970 la Indy fu offerta anche con il motore V8 da 4.719 cc, equipaggiato con il nuovo sistema di accensione elettronico sviluppato da Bosch. La potenza massima è stata aumentata a 290 CV, con una velocità massima di 280 km / h.

La Maserati Indy vantava standard elevati: rivestimenti dei sedili in pelle, sistema antifurto meccanico, volante regolabile, lunotto termico riscaldato, alzacristalli oscurati e sedili anteriori reclinabili con poggiatesta. Cambio automatico, servosterzo e radio erano disponibili come optional. Dal 1973, un sistema di aria condizionata è stato aggiunto di serie. In totale, dal 1969 al 1975, lo stabilimento di Modena ha costruito 1.102 automobili Indy. Tra i clienti di spicco segnaliamo anche Abdorreza Pahlavi, il fratello dello Scià di Persia, che ordinò un’unità nel 1974, specificando un numero di optional compreso un tetto apribile. L’auto è stata preparata per le sue esigenze e consegnata presso la sede dell’azienda nel febbraio 1975. L’auto sopravvive ancora oggi ed è ora in una collezione privata.