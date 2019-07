Fiat Argo è ancora l’auto più venduta di FCA in Brasile

Giugno 2019 si è concluso in maniera positiva per FCA in Brasile. Nel segmento auto, il gruppo automobilistico italo-americano si è posizionato al quarto posto con la Fiat Argo nella classifica delle vetture più vendute nel mercato brasiliano in tutto il mese scorso.

In particolare, il marchio torinese è riuscito a consegnare 7152 esemplari della compatta, posizionandosi dopo Onix (15792), HB20 (7697) e Ka (7671). Da notare come la Argo si stia pian piano avvicinando alle altre 3 auto.

Fiat: Argo e Mobi portano ottimi risultati nel mercato brasiliano

Fiat è presente anche con la Mobi al 12esimo posto di cui sono state immatricolate 4443 unità in tutto giugno 2019. Un altro brand di FCA che sta facendo molto bene in Brasile è Jeep con Renegade e Compass, entrambe posizionatesi a un ottimo posto.

Il SUV compatto, leader del segmento SUV nel mercato brasiliano, si è piazzato al 7° posto con 5535 esemplari venduti dopo Gol (6199) e Kwid (5996) mentre l’altro crossover si trova all’11° posto dopo Polo (5024), Prisma (4786) e Corolla (4627). Da notare come il Renegade sia riuscito a distaccarsi dalla Polo di 511 unità.

Fiat si conferma per l’ennesimo mese leader nel segmento dei veicoli leggeri con Strada (5947) e Toro (4564), distaccandosi di parecchio dal resto dei veicoli. Infatti, al terzo posto troviamo Saveiro con 2982 esemplari immatricolati (1582 unità in meno del Toro).

Nella Top 20 dei veicoli commerciali più venduti in Brasile troviamo anche il Fiorino (9° posto – 1168) dopo Hilux, S10, Ranger, Amarok e Orach e il Ducato (15° posto – 407) dopo Montana, L200, Frontier, Master e HR.