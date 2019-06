Fiat Ducato Base Camper: svelato ufficialmente il model year 2020

Dopo aver rinnovato le versioni per il trasporto merci, Fiat Professional ha annunciato nelle scorse ore il model year 2020 del Fiat Ducato Base Camper. Troviamo il nuovo cambio automatico a 9 rapporti che garantisce un’esperienza di guida più piacevole, oltre all’opzione con trasmissione manuale.

La gamma dei motori ora è composta da un propulsore diesel MultiJet II da 2.3 litri Euro 6d-Temp che viene proposto in 4 diverse potenze: 120 (320 nm), 140 (350 nm), 160 (400 nm) e 180 CV (400/450 nm).

Fiat Ducato Base Camper: ecco le novità introdotte da Fiat Professional nel MY 2020

Oltre a questo, Fiat Professional ha modificato il design dei pistoni, del turbocompressore e della fluidodinamica. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida avanzati, le sospensioni specifiche per i camper e 5 modalità di guida: Normal, Eco, Power, Drive e Autostick.

Le ultime due sono delle modalità operative. In quella Drive, il modulo di controllo seleziona ed inserisce le marce prendendo in considerazione diverse condizioni di guida come velocità, pendenza e carico.

Quella Autostick invece, nel caso di cambi di marcia frequenti e i condizioni difficili, permette di mantenere un rapporto inferiore con un conseguente miglioramento delle prestazioni e sfuggendo al surriscaldamento.

Il Fiat Ducato Base Camper è leader nel settore con 500.000 esemplari venduti in Europa negli ultimi 10 anni. La nuova generazione del furgone consolida la sua posizione in un segmento in continua crescita.

Basti pensare che nel 2019 si è registra una crescita del 6% rispetto al 2018. Questo dimostra come il camper sta diventando un veicolo sempre più diffuso per permettere alle persone di recarsi nel luogo preferito quando si vuole.

Fiat Professional ha un team dedicato con una profonda conoscenza del settore camper e inoltre quest’anno il marchio italiano ha conquistato il premio di Miglior base per i camper 2019 assegnato dai lettori di Promobil e vinto per la 12esima volta consecutiva.