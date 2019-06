Nuova Fiat Panda: ecco le ultime novità

Sebbene negli scorsi anni si sia parlato del possibile arrivo di una nuova generazione di Fiat Panda, questo momento sembra ancora abbastanza lontano. Al momento secondo indiscrezioni una nuova Fiat Panda potrebbe arrivare nel 2020 ma si tratterebbe di un semplice restyling. L’auto dovrebbe continuare ad essere prodotta sempre nello stabilimento Fiat Chrysler di Pomigliano al pari della versione attuale. Per quanto riguarda le novità che ci dobbiamo aspettare con questo aggiornamento, Panda riceverà un restyling, soprattutto all’interno dove debutterà un ampio schermo con sistema multimediale Uconnect.

Sono attesi inoltre nuovi sistemi per la sicurezza e l’introduzione dei nuovi motori a benzina GSE, anche in configurazione mild-hybrid 12V. Queste dovrebbero essere alcune delle novità che caratterizzeranno la nuova Fiat Panda dopo l’aggiornamento che come dicevamo poc’anzi arriverà nel corso del 2020. Maggiori dettagli su questo atteso veicolo arriveranno con buona probabilità già nel corso dei prossimi mesi. Il debutto del nuovo modello di Panda non è ancora chiaro quando avverrà esattamente. Qualcuno ipotizza al Salone dell’auto di Ginevra 2020 ma forse è ancora presto.