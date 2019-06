Diogene permette di scoprire i reali km di un’auto usata

Diogene è il nome di un nuovo e utilissimo sistema ideato dalla società svizzera FGMTECH (ma brevettato in Italia) che permetterà, tra qualche tempo, di sfuggire ai furbetti del contachilometri nel momento in cui si vorrà acquistare un’auto usata.

In particolare, Diogene analizza i dati presenti nella centralina della vettura dove sono conservati tutti le informazioni del veicolo come i km percorsi, le manutenzioni effettuate e altro ancora. Rispetto ad altri sistemi simili, però, questa nuova tecnologia creata da FGMTECH sfrutta i dati della centralina perché spesso non possono essere alterati e quindi non modificabili.

Diogene: presto sarà possibile conoscere i reali km di tutte le auto usate grazie a questo dispositivo

Il dispositivo in questione analizza i dati provenienti da varie fonti, li combina e alle fine restituisce delle informazioni molto utili per capire quanti km ha percorso realmente la vettura. Ad esempio, Diogene legge i km che mancano all’esaurimento del filtro antiparticolato oppure quelli del servosterzo elettrico e così via.

Questi, tramite l’ausilio di un algoritmo creato dalla società italo-elvetica, riesce a dare come risultato il chilometraggio effettivo del veicolo. Alla fine, questo dato può essere confrontato con quello riportato dal contachilometri e scoprire se le cifre sono realmente quelle oppure è stata fatta qualche modifica.

In questo momento, Diogene può essere usato solo sulle auto il cui valore dipende parecchio dai km percorsi ma non si esclude l’installazione in futuro su tutti i modelli in modo da eliminare un problema che colpisce molte persone durante l’acquisto di una vettura “di seconda mano”.

Secondo uno studio presentato di recente al Parlamento Europeo, l’alterazione del contachilometri di un’auto comporta dei costi di ben 8 miliardi di euro ogni anno. Inoltre, il 50% delle vetture usate, vendute sul mercato, hanno questo problema.