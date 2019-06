Fiat 1100 Musone: una speciale vettura 100% elettrica realizzata da Garage Italia

Tutti i turisti che decideranno di soggiornare per le vacanze nella Villa San Michele e Castello di Casole, potranno ammirare gli splendidi paesaggi della Toscana a borda di una speciale vettura grazie a Belmond.

Stiamo parlando della Fiat 1100 Musone realizzata in collaborazione con Garage Italia e Lucamaleonte. Il particolare nome di questa vettura proviene direttamente dalla griglia frontale allungata realizzata dal marchio torinese nel 1937.

Fiat 1100 Musone: ecco l’ultima creazione di Garage Italia

L’azienda inglese, che opera nel settore dei viaggi di lusso, ha deciso di collaborare con l’hub creativo di Lapo Elkann e lo street artist romano, specializzato in opere classiche e incentrate sulla natura, per creare qualcosa di davvero unico.

Garage Italia si è occupata di curare gli interni di questa speciale Fiat 1100 Musone. Troviamo un tema floreale che riprende la parte esterna (realizzata da Lucamaleonte), sedili, panelli delle portiere e cielo rivestiti in alcantara e addirittura una impianto audio JBL Charge 4 con speaker Bluetooth portatile.

La carrozzeria ha come base il nero e dispone del Liberty floreale italiano realizzato dallo street artist romano. I pneumatici scelti per questa vettura provengono dalla gamma Vintage di Michelin. Per creare questo modello, Belmond e Garage Italia hanno scelto di restaurare un esemplare degli anni ‘50 il quale veniva usato per i servizi di stato in Sicilia, prima della vendita e dell’abbandono totale per ben 25 anni.

Il risultato finale è il frutto di 800 ore di lavoro fatto da carrozzieri, telaisti, designer, ingegneri e altre persone specializzate. Un’altra sostanziale modifica fatta a questa Fiat 1100 Musone riguarda l’alimentazione. Il motore a 4 cilindri da 1089 cc è stato sostituito da un propulsore completamente elettrico, un passo sicuramente importante che ha reso questa speciale vettura d’epoca green.