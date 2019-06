Ferrari SF90 Stradale Spider: ecco come potrebbe essere la versione roadster

La Ferrari SF90 Stradale è la seconda supercar elettrificata proposta da Maranello dopo LaFerrari. Quest’ultimo modello è stato proposto sul mercato in due versioni: coupé e roadster (meglio conosciuta come Aperta).

La domanda che sorge spontanea è: succederà la stessa cosa pure per la nuova ibrida? Anche se non ci sono informazioni ufficiali in merito, possiamo aspettarci una possibile Ferrari SF90 Stradale Spider (o solo SF90 Spider?).

Ferrari SF90 Stradale: Aksyonov Nikita ipotizza la versione Aperta

Ad ogni modo è abbastanza facile immaginare come sarebbe la vettura e il noto designer Aksyonov Nikita ha già realizzato un progetto digitale. In particolare, l’artista ha ipotizzato in render una versione Aperta della prima ibrida plug-in del cavallino rampante, proponendola nelle colorazioni rossa e verde.

Togliere il tetto alla Ferrari SF90 Stradale per creare la versione Spider rischierebbe un rinforzo della carrozzeria, e quindi l’aggiunta di chili al peso attuale di 1570 kg. Ciò influirebbe inevitabilmente sull’accelerazione: adesso la supercar impiega 2,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Detto ciò, l’accelerazione potrebbe aumentare di un decimo o due. La stessa cosa vale per la velocità massima che potrebbe scendere di qualche decimo dai 340 km/h proposti dalla versione coupé.

Il resto delle caratteristiche rimarranno invariate. Quindi, la Ferrari SF90 Stradale Spider avrà ancora sotto il cofano un motore V8 da 3.9 litri da 780 CV e 800 nm di coppia abbinato a 3 motori elettrici (due sull’asse anteriore e uno sul retro) per una potenza totale di 1000 CV. Il gruppo propulsori sarà abbinato a un cambio automatico DCT a 8 rapporti. Infine, l’autonomia completamente in elettrico fino a 25 km sarà garantita dalla batteria da 7,9 kWh.