Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: svelato lo speciale one-off per il Gumball 3000 2019

Aston Martin non è l’unica casa automobilistica a partecipare ufficialmente al Gumball 3000 di quest’anno. Anche Alfa Romeo parteciperà con un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dotato di una livrea molto particolare. Si tratta sostanzialmente di una one-off.

Molti potrebbero pensare che il primo SUV del Biscione non sia una supercar e quindi non potrebbe partecipare al Gumball 3000 ma a quanto pare gli organizzatori pensano esattamente il contrario. Lo straordinario Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dispone di una carrozzeria verniciata in una particolare colorazione creata dall’Alfa Romeo Design Center che rende omaggio alla livrea speciale vista sul circuito di Fiorano il 14 febbraio durante lo shakedown dalla C38 di Formula 1 del team Alfa Romeo Racing.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: ecco la speciale one-off per il Gumball 3000 2019

La carrozzeria Volcano Black è caratterizzata da vari quadrifogli grigi sparsi un po’ ovunque. Il motivo sottostante è ornato da decorazioni fluorescenti verdi fra cui un grande serpente posizionato sui pannelli lateri, un logo Alfa Romeo sul lunotto e sul parafango anteriore e il logo del marchio di Arese che copre l’intero tetto.

I cerchi in lega da 20” di questo speciale Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sono verniciati dello stesso verde, così come il logo Alfa Romeo posto sulle pinze freno nere. Un altro tocco unico applicato dal Centro Design Alfa Romeo riguarda i fanali posteriori bruniti.

La casa automobilistica milanese non ha apportato nessuna modifica al motore, quindi troviamo ancora il V6 biturbo da 2.9 litri con potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima. L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio one-off sarà l’unico veicolo a rappresentare lo storico brand in occasione del Gumball 3000 di quest’anno.

Inoltre, Alfa Romeo terrà una sessione di prove in pista il 12 giugno presso il Balocco Proving Ground per mostrare a tutti lo speciale veicolo. Vi ricordiamo, infine, che il Gumball 3000 2019 è partito ieri, venerdì 7 giugno, presso l’isola greca di Mykonos e terminerà il 15 giugno a Ibiza, coprendo una distanza di 4828 km e parteciperanno diverse supercar, prototipi e veicoli one-off come la speciale Aston Martin Vulcan.