Dodge Charger Enforcer 2019: ecco la versione della polizia statunitense

Vi siete mai chiesti com’è un’auto della polizia statunitense di ultima generazione e quali sono le differenze rispetto alla versione di produzione? Il canale The Straight Pipes ha provato a rispondere a queste domande con un video pubblicato su YouTube che vede protagonista una Dodge Charger Enforcer 2019.

L’esemplare in questione è equipaggiato dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri (quindi il modello entry-level) con potenza di 292 CV e 353 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione automatica a 5 rapporti e alla trazione posteriore. Diciamo che l’opzione con propulsore V8 sarebbe più adatta per questo scopo visto che il V6 non propone grandi prestazioni lungo il rettilineo.

Dodge Charger Enforcer: un interessante video mostra le differenze con la versione stradale

La Dodge Charger Enforcer 2019 dispone di sospensioni performance, ammortizzatori Nivomat, impianto frenante specifico e cerchi in acciaio da 18” avvolti da penumatici speciali. L’abitacolo è stato convertito con tappetini in vinile, sedili, pannelli delle portiere e finestrini antiproiettile, console centrale speciale con i sistemi usati dalla polizia come la tastiera per il computer di bordo e il sistema di infotainment UConnect con display touch da ben 12.1 pollici.

Altre differenze sostanziali fra la Dodge Charger Enforcer 2019 e il modello standard includono massiccio pannello protettivo posizionato fra i sedili anteriori e quelli posteriori e uno speciale sistema di sorveglianza con telecamere posteriori per proteggere gli agenti da potenziali pericoli.

Dodge è apparentemente l’unica casa automobilistica a proporre una berlina per la polizia del Nord America visto che Ford ha smesso di vendere la sua Interceptor.