Chrysler 300C ottiene il pacchetto Performance Appearance

Chrysler, per qualche strano motivo, non ha proposto la berlina performante Chrysler 300 SRT nel mercato statunitense. Gli utenti australiani, neozelandesi e del Medio Oriente, invece, possono beneficiare di tale variante. Era e rimane una decisione curiosa da parte del brand americano dato il successo della Dodge Charger SRT 392 nel mercato nordamericano, per non parlare della versione Hellcat.

Ora, però sembra che Chrysler voglia farsi in un certo senso perdonare portando il look della SRT per la sua Chrysler 300C. Dunque, solo il look della SRT arriverà per la 300C dedicata al mercato statunitense sotto forma del pacchetto Premium Appearance. Ciò significa che il motore Hemi V8 da 6.4 litri da 469 CV rimarrà ancora un sogno per gli statunitensi.

Chrysler 300C: il mercato statunitense riceve il nuovo pacchetto Performance Appearance della berlina

In sostanza, quello che Chrysler sta facendo con questo modello è espandere il pacchetto Sport Appearance dalla 300S alla top di gamma Chrysler 300C, cambiando il nome in Performance Appearance Package. Il pack costa 695 dollari e aggiunge fascia anteriore in stile SRT, fari fendinebbia a LED e fasce del battitacco in stile SRT.

Anche se si tratta di un piccolo aggiornamento, avvicina la Chrysler 300C alla 300 SRT da un punto di vista estetico. Il motore Hemi V8 da 5.7 litri dell’originale 300C resta invariato e continua a fornire 363 CV e 534 nm di coppia massima. È comunque una potenza soddisfacente ma non allo stesso livello della 300 SRT che sviluppa 469 CV e 637 nm.

Il marchio americano di FCA non ha ancora rivelato informazioni sulla disponibilità ma addetti ai lavori hanno affermato che i rivenditori starebbero accettando già gli ordini per il nuovo pacchetto.