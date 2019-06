Maserati festeggia il suo doppio anniversario con il Gran Tour

Lunedì è partito ufficialmente il Gran Tour di Maserati in Cina che durerà esattamente un mese e che attraverserà tutta la nazione sotto forma di un tour culturale. L’evento è partito con una grande celebrazione fatta allo Shanghai Port International Cruise Terminal, un luogo dove arte e cultura orientale e occidentale si fondono.

Il Tridente ha deciso di creare questo evento per festeggiare il suo 105° anniversario e il 15° anniversario dal suo debutto nel mercato cinese con le sue vetture e per mostrare a tutti l’antica civiltà cinese. Sulla riva del fiume Huangpu, gli ultimi modelli di Maserati hanno formato il numero 15 per ricordare appunto i 15 anni di presenza in Cina.

Maserati: il Tridente attraversa la Cina con un tour di 10.000 km

Oltre a questo, il logo del Tridente è stato proiettato sull’edificio del Shanghai International Port Group. L’interno Gran Tour copre 10.000 km da est a ovest ed è composto da 4 percorsi che toccheranno tutta la Cina.

Durante tutto il percorso, i partecipanti scaleranno le montagne della Cina orientale, faranno visita all’area montuosa Taihang, apprezzeranno gli affreschi lungo l’antica Via della Seta fino ad arrivare in diverse zone della Cina occidentale.

Come detto poco fa, l’intero Gran Tour di Maserati si sviluppa in 4 percorsi: