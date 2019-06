Google Maps: nuova feature segnalerà un eventuale percorso troppo lungo 

Google sembra non voglia fermarsi con le novità per la sua famosa app di navigazione Google Maps. Dopo l’arrivo delle funzionalità di segnalazione degli autovelox e del tachimetro digitale, ecco che gli sviluppatori del noto applicativo starebbero testando una nuova feature capace di rilevare una deviazione di almeno 500 metri rispetto al percorso ideale. Il nome di questa nuova funzionalità è Stay Safer.

Il funzionamento di questa caratteristica proposta da Google Maps è molto semplice e vi anticipiamo subito che funziona diversamente dal classico ricalcolo del percorso. In particolare, Stay Safer permette all’utente di sapere se il veicolo non rispetta il percorso migliore per raggiungere la destinazione desiderata a seconda dei parametri inseriti. Ciò avviene analizzando l’itinerario.

Google Maps: in arrivo un’altra nuova funzionalità per l’app di navigazione

Il primo esempio che ci viene in mente è quello di un tassista furbetto che magari vuole allungare il tratto di strada per fare più km e quindi guadagnare di più. Grazie a questa nuova feature di Google Maps, però, si potrà evitare questa cosa.

Stay Safer rappresenta anche una forma di sicurezza in più in quanto permette di identificare in tempo eventuali deviazioni presenti durante il percorso e di avvisare l’utente tramite una notifica senza controllare ogni volta la mappa.

Per quanto riguarda la disponibilità, pare che questa nuova funzionalità sia in fase di test in India, quindi possiamo intuire che ci vorranno ancora diversi giorni prima di vederla disponibile all’interno dell’app.