Fiat 500: una pazza versione con motore Hemi V8 in arrivo

Hahn Auto Restoration, un noto restauratore di auto situato ad Harmony (un piccolo comune della Pennsylvania), ha pensato di avviare un progetto davvero particolare ed interessanre che vede loa trasformazione di una Fiat 500 in una mostruosa vettura implementando sotto il cofano il potente motore V8 di una Dodge Charger SRT Hellcat parecchio incidentata.

La trasformazione della piccola city car del marchio torinese è ancora in corso perché i carrozzieri stanno cercando di adattare il piccolo corpo della Fiat 500 al propulsore della berlina prestante. Si tratta di un Hemi V8 da 6.2 litri che sviluppa una potenza di ben 717 CV e 880 nm di coppia massima.

Fiat 500: Hahn Auto Restoration lavora ad un particolare progetto

Il risultato finale prodotto da Hahn Auto Restoration sarà una Fiat 500 fuori ma una Dodge Charger dentro, dopo aver applicato ovviamente le dovute correzioni visto che non è un’operazione così semplice in quanto la carrozzeria della 500 non è in grado di supportare tutta la potenza erogata dal powertrain della Charger.

Per completare il processo di modifica, gli esperti di Hahn Auto Restoration stanno utilizzando la grafica 3D e vari modelli in scala per simulare il risultato finale.

Secondo quanto affermato da Bill Hahn, co-fondatore dell’azienda, l’idea che sta alla base del progetto è quella di costruire un’auto che ricordi le Topolino adoperate negli Stati Uniti, negli anni 50, per le competizioni dragster. Anche quei prototipi adottavano un V8 Hemi.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni e vedere quale sarà il risultato finale di questo interessante progetto che vede protagonista la mitica Fiat 500 dello storico marchio torinese.