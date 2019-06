Ferrari 488 Pista: un esemplare rosso con strisce gialle avvistato a Milano

In questo momento, i riflettori sono puntati sulla nuova SF90 Stradale in quanto si tratta della prima ibrida plug-in proposta da Maranello e la seconda elettrificata che va ad affiancarsi a LaFerrari. Mettendo da parte i motori elettrici, si parla della F8 Tributo che sostituisce la 488 GTB.

Negli ultimi mesi abbiamo visto, però, che in realtà la vettura più apprezzata dalla persone è la Ferrari 488 Pista. Su Instagram e sul Web in generale, infatti, sono state mostrati diversi esemplari davvero particolari che hanno rivelato la supercar V8 in varie colorazioni.

Ferrari 488 Pista: l’ennessimo esemplare avvistato per strada

La configurazione adottata su questa unità è davvero particolare, anche se non la più estrema. In particolare, questa Ferrari 488 Pista è stata avvistata esattamente a Milano il 28 maggio con una carrozzeria verniciata in rosso e dotata di strisce da corsa gialle che corrono lungo il suo corpo.

Vi ricordiamo che la supercar è stata presenta per la prima volta al Salone di Ginevra 2018. Sotto il cofano è presente sempre il motore V8 biturbo da 3.9 litri della 488 GTB ma la potenza è aumentata di 50 CV, passando da 670 a 720. I nm, invece, sono aumentati di 10, passando da 760 a 770.

Anche il peso totale della vettura è sceso, esattamente di 90 kg, passando da 1370 a 1280. Per quanto riguarda le prestazioni, la Ferrari 488 Pista è capace di raggiungere una velocità massima di oltre 340 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,85 secondi che diventano 7,6 per quello da 0 a 200 km/h.

In questo momento, la gamma Pista è composta anche dalla versione Spider, svelata ufficialmente al Salone di Parigi sempre dello stesso anno.