Ferrari SF90 Stradale: James Glickenhaus non è rimasto molto colpito dalla supercar

A differenza di altre persone, James Glickenhaus non è rimasto molto colpito dalla nuova Ferrari SF90 Stradale, la prima supercar ibrida plug-in del cavallino rampante. Tramite un post pubblicato su Facebook, il collezionista di auto statunitense ha preso di mira l’affermazione fatta da Maranello la quale riporta che la nuova vettura a motore centrale è in grado di completare un giro completo del Nurburgring a piena potenza.

Tuttavia, egli afferma che la sua Scuderia Cameron Glickenhaus 004CS riesce a funzionare a piena potenza sullo stesso circuito ma per ben 24 ore. L’imprenditore 68enne ha poi aggiunto che la sua nuova hypercar ibrida plug-in, la SCG 007, avrà circa 1000 CV di potenza e sarà in grado di funzionare a piena potenza per tutta la 24 Ore di Le Mans.

Scuderia-Cameron-Glickenhaus-007-1 Immagine 1 di 3 Scuderia Cameron Glickenhaus 007

Ferrari SF90 Stradale: James Glickenhaus sostiene che la sua SCG 007 sarà più potente

Anche se queste affermazioni possono rivelarsi vere, è importante sottolineare che la Scuderia Glickenhaus deve ancora eseguire i dovuti test sulla sua 004CS sul tracciato del Nurburgring per confermare quanto detto nel post dal produttore cinematografico.

Oltre a questo, non è molto corretto il confronto fatto da James Glickenhaus fra un’auto focalizzata sulle corse (ma omologata per la strada) senza alcuna forma di elettrificazione con una dedicata all’uso su strada e che dispone di un sistema plug-in hybrid.

Inoltre, bisogna precisare che la Ferrari SF90 Stradale verrà probabilmente realizzata in diversi esemplari almeno per 4/5 anni mentre la Scuderia Cameron Glickenhaus 004CS verrà proposta in pochissime unità.

Per quanto riguarda la nuova SCG 007, Scuderia Cameron Glickenhaus intende gareggerà nella nuova classe hypercar di Le Mans ma si tratta ancora di un’idea e inoltre non ha mai provato il suo powertrain ibrido plug-in a Le Mans per 24 ore.