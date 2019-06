Ferrari 612 Scaglietti: ecco la versione Shooting Brake di Vanderbrink Design

Le auto Ferrari a 4 posti non hanno avuto molto popolarità rispetto agli altri modelli e la Ferrari 612 Scaglietti è una di queste. Tuttavia, questo speciale one-off realizzato da Vanderbrink Design si propone come una elegante versione Shooting Brake che riesce comunque a mantenere intatto le caratteristiche uniche di una vettura Ferrari.

Anche se la società non ha parlato molto del processo di conversione, si notano alcuni cambiamenti come il retro completamente nuovo il quale ha trasformato il modello in una station wagon con motore V12. Oltre a ciò, questa particolare Ferrari 612 Scaglietti dispone di un tetto leggermente inclinato con luci integrate.

Ferrari 612 Scaglietti: una speciale one-off in versione station wagon

Possiamo vedere anche dei nuovi finestrini nella parte posteriore, un massiccio montante sul retro, un nuovo portellone posteriore personalizzato con spoiler, un tergicristallo e l’immancabile cavallino rampante.

Dalle immagini è possibile vedere che la Ferrari 612 Scaglietti Shooting Brake realizzata da Vanderbrink Design dispone di un ampio bagagliaio rivestito in pelle marrone con un piccolo passaggio che porta alla seconda file di sedili.

Il resto delle caratteristiche dovrebbe essere rimasto invariato. Troviamo, quindi, un motore V12 da 5.8 litri con potenza di 540 CV e circa 590 nm di coppia massima, abbinato alla trazione posteriore e al cambio meccanico a 6 rapporti.

Questi numeri permettono al modello originale di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 320 km/h. Tuttavia, possiamo ipotizzare una leggera diminuzione delle prestazioni visto il peso in più.

La speciale one-off della vettura è attualmente in mostra presso il Classic Youngtimers Consultancy in Uden, nei Paesi Bassi. Il sito Internet ufficiale mostra che la wagon è basata su una 612 Scaglietti del 2005 che ha percorso 28.867 km. Il prezzo richiesto è di 300.000 euro.

Vanderbrink Design ha dichiarato che altri esemplari di questa speciale shooting brake verranno realizzati ma solo su ordinazione ed esclusivamente per clienti competenti, con la passione per la qualità automobilistica, l’eccellenza estetica e il significato storico.