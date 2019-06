Rosberg: “Hamilton imbattibile in Canada, la Ferrari non ha una strategia. “

Il campione del mondo di Formula 1 2016 Nico Rosberg è sicuro della vittoria di Lewis Hamilton nel prossimo Gran Premio del Canada, confermando anche i suoi dubbi sulle prestazioni di Vettel e Leclerc della Ferrari. Nonostante i migliori tempi firmati dal duo della Scuderia del cavallino rampante nel Free Practice 2, secondo Rosberg, la musica cambierà già da oggi, o al massimo dalla gara di domani. I suoi commenti sono stati trasmessi dal quotidiano tedesco Bild: “Lewis è imbattibile a Montreal. Monaco era il suo tallone d’Achille, ma anche li nonostante tutto è comunque riuscito a vincere. ” Per il tedesco, la superiorità di Hamilton è indiscutibile. Il britannico può essere solo preoccupato dal suo compagno di squadra Mercedes, Valtteri Bottas. Ma non in Canada.

Secondo Nico Rosberg non ci sono speranze per la Ferrari di vincere in Canada

“Valtteri continuerà a essere pericoloso per Lewis. In qualifica, è stato spesso più veloce, ma in gara Lewis ha sempre qualcosa in più. Solo in Canada, Valtteri non ha possibilità contro Lewis. Nico Rosberg non crede affatto alla Ferrari. L’ex pilota Mercedes è stato impietoso con gli ex rivali di Maranello. “La Ferrari non ha una strategia, non ha una buona macchina, infatti, non è un’avversaria pericolosa al momento.”