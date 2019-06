Next Jeep: il piano di finanziamento di Jeep è un successo in Brasile

Jeep ha registrato un notevole aumento delle vendite (+180%) del suo piano Next Jeep in Brasile nel periodo gennaio-maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il piano ideato dal marchio americano consente di acquistare un nuovo modello tramite finanziamento anticipando il 30% dell’importo totale e rateizzando il resto tramite 35 rate mensili.

Oltre a questo, Next Jeep garantisce il riacquisto del veicolo da parte di un concessionario autorizzato del marchio americano di FCA. Alla fine del finanziamento, il cliente ha la possibilità di pagare la somma restante oppure usarla come anticipo per comperare un nuova vettura sempre della casa automobilistica.

Jeep: 180% in più di vendite rispetto allo scorso anno grazie a Next Jeep

Il dirigente di Jeep Bank sostiene che la fornitura di adeguati servizi finanziari è un importante strumento di vendita che ha permesso a Jeep di crescere come marchio in Brasile. Tânia Silvestri, direttore di Jeep America Latina, ha dichiarato che Next Jeep rappresenta anche un’importante piattaforma per attirare l’attenzione di nuovi clienti e per mantenerseli stretti.

Silvestri ha detto inoltre: “Se consideriamo che l’attuale flotta di Jeep supera già le 300.000 unità nel paese, vediamo un enorme potenziale per Next Jeep con l’obiettivo di continuare a crescere e servire i clienti che vogliono restare fedeli al marchio”.