Jeep Renegade e Cherokee Night Eagle disponibili da questo mese in concessionaria

Dopo aver proposto la Compass, Jeep ha deciso di portare la serie speciale Night Eagle anche su Jeep Renegade e Cherokee, disponibili già da questo mese. Grazie a queste due aggiunte, ora la gamma del marchio americano si completa con delle nuove versioni dotate di un look più aggressivo e con vari optional inclusi di serie.

Partendo dalla Jeep Renegade Night Eagle, il modello speciale si contraddistingue da quello standard per la presenza di elementi estetici Gloss Black, cerchi in lega da 18”, vetri oscurati e modanature esterne.

Jeep: disponibili già da questo mese le Renegade e Cherokee Night Eagle

L’abitacolo del crossover compatto è dotato di rivestimenti in tessuto premium e vari optional inclusi di serie come il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema Low Speed Collision Mitigation (LSCM) e quello d’infotainment UConnect con display da 7 pollici e supporto Android Auto e Apple CarPlay.

In Italia, Jeep propone 2 versioni del suo Jeep Renegade Night Eagle: turbodiesel MultiJet da 1.6 litri da 120 CV con cambio manuale a 6 rapporti o a doppia frizione DCT con trazione 4×2 e benzina a 3 cilindri da 1 litro da 120 CV e 190 nm di coppia massima accoppiato a trasmissione manuale e 6 marce e trazione anteriore.

Per quanto riguarda la Jeep Cherokee Night Eagle, troviamo il badge Jeep nero e quello Night Eagle, la griglia frontale a 7 barre con inserti, le cornici dei fari fendinebbia, le barre sul tetto, i cerchi in lega da 18” e così via. L’abitacolo del SUV è caratterizzato da un sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici, vivavoce Bluetooth con comandi vocali, radio digitale, porta USB e tanto altro ancora.

Oltre a questo, lo speciale Sport Utility Vehicle propone sedili anteriori regolabili elettronicamente, tergicristalli con sensore pioggia, sistema audio Alpine da 506W con 9 altoparlanti e subwoofer, retrovisore elettrico multifunzione e portellone hands-free.

Sotto il cofano della Jeep Cherokee Night Eagle c’è un motore MultiJet II da 2.2 litri da 195 CV con sistema Start & Stop, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico a 9 rapporti.

I prezzi partono da 25.200 euro per il Renegade e da 48.000 euro per la Cherokee. Per l’occasione, Jeep ha annunciato che l’8-9 e il 15-16 giugno ci saranno i Porte Aperte presso i concessionari autorizzati.