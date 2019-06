Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition: debutta la speciale versione

Dodge ha lanciato nelle scorse ore una versione speciale della sua Dodge Changer SRT Hellcat chiamata Octane Edition. La vettura verrà proposta in vendita fino alla fine del model year e arriverà nei concessionari statunitensi quest’autunno.

Disponibile nei colori Pitch Black e White Knuckle con striscie da corsa Satin Black e inserti Octane Red sui bordi, la versione Octane Edition aggiunge alla Dodge Charger SRT Hellcat un badge nero esterno, uno spoiler nero satinato, dei cerchi Cross Brace in alluminio da 20” in nero lucido e dei freni Brembo con pinze verniciate in Octane Red dotate di 6 pistoni sul davanti e 4 sul retro.

Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition: il marchio americano svela un’esclusiva versione della vettura

Una novità per la berlina muscolosa sono i sedili SRT Performance con logo SRT Hellcat sullo schienale. L’abitacolo dispone anche di cuciture rosse, cinture di sicurezza rosse, inserti in nero lucido, cruscotto e cornici della console centrale in Dark Brushed II e logo nero SRT Hellcat.

Tom Sacoman, Director of Product for Passenger Car Brands Dodge, SRT, Chrysler e Fiat, ha detto: “Nel mondo delle muscle car, le edizioni limitate sono apprezzate dagli appassionati per la loro unicità e possibilità di collezione, sia oggi che nel futuro. La Dodge Charger SRT Hellcat Octane 2019 è il nuovo modello custom progettato per i nostri clienti performanti che vogliono distinguersi dalla massa”.

La potenza resta immutata su questa Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition. Troviamo, quindi, il motore Hemi V8 da 6.2 litri sovralimentato da 717 CV e 880 nm di coppia massima che permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 328 km/h e terminare il quarto di miglio in 11,8 secondi. Il potente propulsore è abbinato alla trasmissione automatica a 8 marce TorqueFlite 8HP90 con paddle al volante.