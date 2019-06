Il Mopar Store è finalmente online

Parte in Italia il nuovo Mopar store. Si tratta del negozio virtuale ufficiale di accessori e ricambi per le vetture del gruppo Fiat Chrysler Automobiles dedicato ai professionisti dell’aftersales (B2B), con un catalogo iniziale di 8.000 prodotti. Per acquistarli, previa registrazione, basta accedere all’indirizzo www.moparstore.it.

Per festeggiare il lancio dello store, su tutti gli ordini effettuati fino al 30 giugno la spedizione sarà gratuita. Questa novità mette in evidenza come prosegua dentro Fiat Chrysler la digital transformation avviata lo scorso dicembre con il lancio di uno store su Amazon. Ricordiamo anche che secondo quanto comunicato dalla stessa azienda entro l’estate l’eCommerce di Mopar sarà aperto anche ai clienti privati con funzionalità e servizi specifici.

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, EMEA MOPAR Service, Parts & Customer Care ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare questo progetto innovativo che ci porterà, entro l’estate, a offrire a tutti i nostri clienti un esclusivo Mopar Store online.” Acquistando sul nuovo Mopar Store, i riparatori potranno beneficiare sempre di uno sconto a loro dedicato valido su tutto il catalogo e su tutti gli ordini, oltre a promozioni aggiuntive e novità che di volta in volta verranno attivati e comunicati loro. In occasione del lancio dello store, su tutti gli ordini effettuati fino al 30 giugno la spedizione è gratuita.