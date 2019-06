Leclerc e Vettel che giocano a pallone, sono meglio di Ronaldo che guida una F1?

Questa è stata la domanda che la maggior parte delle persone ha chiesto quando hanno visto la line-up per la partita di beneficenza che si è svolta lunedì sera a Torino. Lo stadio della Juventus era pieno di fan e celebrità provenienti da tutto il mondo, tutti uniti dalla causa della raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Ovviamente, stiamo parlando di una partita amichevole in cui tutti sono vincitori semplicemente partecipando, ma le immagini di Vettel al fianco di Ronaldo in campo sono qualcosa di cui i fan apprezzeranno sicuramente.

Le due squadre erano denominate “Campioni per la ricerca” e “Nazionale Cantanti”. Siamo tutti d’accordo sul fatto che non è stata una gara leale sin dall’inizio perché una squadra era chiaramente molto più forte dell’altra. I campioni della ricerca non solo hanno avuto Cristiano Ronaldo nella formazione per tutta la durata della partita, ma anche atleti come Vettel, Leclerc, Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi erano al fianco di Cristiano.

E anche se la rete della Nazionale Italiana Cantanti era protetta dal leggendario Gianluigi Buffon, anche lui non riusciva a tenere lontano il pericolo derivante da nomi così brillanti nello sport. Come se le cose non sembrassero abbastanza “brutte” per i cantanti, anche Francesco Totti, Andrea Pirlo e Pavel Nedved hanno fatto le apparizioni per la squadra di Ronaldo. Nel caso in cui non hai familiarità con il calcio negli ultimi 10 anni, ogni nome sopra elencato ha scritto la storia per i loro club e ha spinto la loro squadra nazionale verso vittorie molto importanti, come i mondiali del 2006.

Il figlio di Ronaldo siede nella Mercedes di Hamilton?

Per gli atleti che contano soprattutto sui riflessi e sulle mani per guidare le vetture di F1 sulla traiettoria più veloce possibile, Leclerc e Vettel hanno fatto un bello spettacolo anche sul campo di calcio. Vettel ha colpito la traversa dopo un movimento d’attacco e Giovinazzi si è presentato come sostituto per segnare uno dei tre gol per i campioni di ricerca.

Anche se Leclerc non ha avuto alcun momento notevole in campo, tutti si aspettano che diventi il ​​più giovane vincitore in Ferrari. Le cose sembravano molto promettenti per Leclerc all’inizio della stagione, ma un mix di malintesi, sfortuna e fallimenti tecnici lo hanno tenuto lontano da una grande vittoria fino ad ora.

In vista della partita di calcio di beneficenza, Cristiano Ronaldo è volato a Monaco per assistere alla gara più suggestiva del calendario di Formula 1. Durante la sua visita, ha fotografato lo stand della Ferrari e un paio di persone importanti nel circuito di F1, prima di fermarsi a vedere il suo vecchio amico, Lewis Hamilton. Suo figlio, Cristiano Ronaldo Jr., ha avuto l’opportunità unica di sedersi nella Mercedes che Hamilton ha guidato.

Il GP di Monaco è l’esempio perfetto di come la F1 si confonda con il lusso e le celebrità più importanti in un paesaggio fantastico. Tutta la settimana prima della gara è stato stilato un elenco di festival e tutti i grandi nomi dello sport, del cinema e degli affari sono riuniti lì. E con così tanti tra cui scegliere, come una gita in barca, la stessa gara di F1 o una sessione al famoso Casinò di Monte Carlo, chi potrebbe resistere?