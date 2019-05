Ferrari SF90 Stradale: ecco le prime indiscrezioni sul prezzo della nuova supercar

Presentata meno di 24 ore fa, la nuovissima Ferrari SF90 Stradale è subito diventata l’auto più chiacchierata del settore delle quattro ruote internazionale. La prima supercar ibrida della casa di Maranello, che può contare su di un motore V8 supportato da tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1000 CV, è il primo modello di una nuova generazione di ibride che, nei prossimi anni, andrà a rinnovare ed espandere la gamma della casa di Maranello.

In attesa di qualche informazione ufficiale in più, emergono online in queste ore le prime indiscrezioni sul prezzo di vendita della nuova Ferrari SF90 Stradale. La supercar ibrida della casa italiana potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino di ben 550 mila Euro, quasi il doppio di una Ferrari 812 Superfast.

Come aveva già anticipato la dirigenza di Maranello nelle scorse settimane, la nuova Ferrari SF90 Stradale rappresenta, di fatto, la nuova proposta “top di gamma” di Ferrari sia in termini di performance che, soprattutto, in termini di prezzo di listino. Sebbene la cifra indicata dalle indiscrezioni non sia ancora stata confermata, il prezzo ipotizzato appare decisamente realistico considerando le caratteristiche esclusive ed inedite della nuova Ferrari SF90 Stradale. Di fatto, la nuova ibrida di Maranello punta a porsi come punto di contatto tra il mondo delle supercar “tradizionali e il settore delle hypercar.

La nuova supercar di Ferrari può contare su di un comparto tecnico di primissimo livello in cui spiccano soluzioni tecniche inedite, come il già citato sistema ibrido, che si affiancano all’utilizzo di materiali come la fibra di carbonio e il titanio che hanno permesso a Ferrari di ridurre al minimo il peso, compensando l’incremento della massa legato all’introduzione del sistema ibrido che, da solo, sfiora i 300 chilogrammi. Le prestazioni della Ferrari SF90 Stradale sono, naturalmente, di primissimo livello. La vettura, che ha una massa a secco di 1570 chilogrammi, può contare su di un’accelerazione 0-100 km/h completata in 2,5 secondi e su di uno 0-200 km/h di appena 6,7 secondi.

Le prime consegne della nuova Ferrari SF90 Stradale sono programmate per il 2020. Nel frattempo, già nel corso dei prossimi giorni la casa di Maranello dovrebbe annunciare quello che sarà il prezzo di vendita della sua nuova supercar ibrida. Continuate a seguirci per saperne di più.