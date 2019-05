Ferrari SF90 Stradale si mostra in render nella colorazione Azzurro Dino

Visto che la Ferrari SF90 Stradale è stata presentata ufficialmente, ora è giunto il momento di dare un’occhiata alle altre versioni che prevedono di arrivare oltre a quella ufficiale. Dato che esiste il reparto Ferrari Tailor Made, sicuramente i più appassionati di Maranello vorranno sfruttarlo per creare la SF90 Stradale personale.

In attesa di progetti reali, il designer Nicolas Proulx ha pubblicato su Instagram un interessante render che ci mostra in anteprima come potrebbe essere il frontale della vettura in versione Azzurro Dino.

Ferrari SF90 Stradale: arrivano le prime ipotesi dal Web sulle versioni speciali

A questa particolare colorazione, usata su diverse auto Ferrari presenti in commercio, sono state aggiunte delle strisce da corsa gialle e biance che sembrano scorrere sull’intera lunghezza della potente supercar.

Tale configurazione rende la Ferrari SF90 Stradale ancora più interessante e allettante, dato che abbiamo di fronte l’auto da strada più potente mai realizzata dal cavallino rampante. Infatti, l’Azzurro Dino si abbina perfettamente al suo motore V8 biturbo da 3.9 litri da 780 CV, abbinato a 3 propulsori elettrici che portano la potenza a 1000 CV.

Se ciò non bastasse, la Ferrari SF90 Stradale si trova anche in cima alla lista delle vetture che hanno corso sulla pista di Fiorano, sui cui ha terminato il giro in 1 minuto e 19 secondi (0,7 secondi più veloce de LaFerrari). Chissà se vedremo mai nei prossimi mesi una versione del genere della nuova supercar di Maranello.