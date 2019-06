Mazda MX-5 Miata: uno speciale esemplare con motore Hellcat | Video

Dopo tanto lavoro, finalmente la Mazda MX-5 Miata con motore Hellcat dello youtuber Karr è realtà. Il canale YouTube That Racing Channel (TRC) ha deciso di immortalare la Hellkitty in un video mentre si diverte sull’asfalto.

Il propulsore, che esce dal cofano anteriore di questa Mazda MX-5, proviene da una Dodge Challenger SRT Hellcat 2017 distrutta e, dopo alcune modifiche e due tentativi, Karr è riuscito finalmente ad adattare il powertrain al minuscolo cofano della Miata.

Mazda MX-5: una speciale Miata dotata di propulsore Hellcat

Lo youtuber ha spiegato che l’intero lavoro ha impiegato circa 2 mesi e mezzo per essere completato. Accanto al motore V8 sovralimentato da 6.2 litri è stato abbinato un cambio manuale a 6 marce Tremec TR-6060, un assale Driveshaft Shop, un’unità di controllo motore Mopar e così via.

Karr ha detto, poi, che a questo progetto hanno partecipato altre persone come HPLogic. La speciale vettura ha un peso di gran lungo inferiore a quello delle Charger e Challenger che di solito dispongono di questo propulsore sotto il cofano.

Per questo è stato necessario aggiungere del peso alla vettura per bilanciare la potenza erogata dal motore Hellcat. Secondo quanto dichiarato dallo youtuber, la speciale Mazda MX-5 è stata costruita per il divertimento e per intrattenere le persone su YouTube.