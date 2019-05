Ferrari 166 MM sarà protagonista al Concours of Elegance 2019

Considerato il miglior concorso del Regno Unito, il Concours of Elegance, che si terrà presso l’Hampton Court Palace dal 6 all’8 settembre, vedrà la partecipazione di diverse auto classiche e vari piloti. In tale occasione, Ferrari presenterà divere Ferrari 166 MM per festeggiare il 70° anniversario delle vittorie ottenute a Mille Miglia, Le Mans e Spa.

In particolare, 4 esemplari della Ferrari 166 MM si raduneranno al Concours of Elegance 2019 per ricordare le vettore ottenute alla Mille Miglia e alle 24 Ore di Le Mans del 1949. Abbiamo di fronte l’unica vettura ad aver vinto entrambe le competizioni nello stesso anno.

Ferrari 166 MM: la vettura d’epoca sarà una delle protagoniste al Concours of Elegance

Oltre al modello #0008M, ci sarà anche la Ferrari 166 MM con n° di telaio 0010M per ricordare la sua vittoria alla 24 Ore di Spa del 1949. Questa iconica vettura di Maranello ha trascorso gli ultimi 5 anni negli Stati Uniti e viaggerà per la prima volta verso il Regno Unito.

Sempre al Concours of Elegance ci sarà la 166 Barchetta #0064M appartenente a Gianni Agnelli che sfoggerà la sua speciale verniciatura bicolore blu e verde. Oltre al suo speciale look, questo esemplare è anche la terza Barchetta mai realizzata da Ferrari e inoltre partecipò alla Mille Miglia del 1949 concludendo la gara in sesta posizione e vinse il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este del 1953.

Oltre alla Ferrari 166 MM, il pubblico potrà ammirare due 212 Export Barchetta. Il telaio n°0078E ha vinto il Tour de France del 1951 mentre il n°0108E ha partecipato alla Mille Miglia del 1952.