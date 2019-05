Chrysler Pacifica e Dodge Grand Caravan: annunciati i prezzi delle versioni 35th Anniversary Edition

FCA ha annunciati i prezzi per gli Stati Uniti delle edizioni 35th Anniversary Edition di Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid e Dodge Grand Caravan. Il trio di modelli speciali sono al momento ordinabili negli States mentre arriveranno nelle concessionarie quest’estate per celebrare i 35 anni dei minivan Chrysler e Dodge.

Nel pacchetto sono inclusi interni completamente neri con cuciture Cranberry Wine, nuovi loghi e altri contenuti aggiornati a seconda dell’allestimento selezionato. Ad esempio, le Chrysler Pacifica Touring L, Touring L Plus e Limited hanno un badge Chrysler in Liquid Chrome con inserti Gloss Black e interni completamente neri.

Chrysler Pacifica: svelati i prezzi della 35th Anniversary Edition

Oltre a questo, l’abitacolo è caratterizzato da cuciture Cranberry Wine su sedili in McKinley e Nappa, volante e superficie delle portiere, oltre al logo 35th Anniversary ricamato sui tappetini anteriori. Il pacchetto Anniversary costa 2015 dollari per la Chrysler Pacifica Touring L 2019 e include anche sedili per 8 passeggeri, lettore DVD Mopar e cerchi in lega da 18”.

Per la versione Plus, il pacchetto costa 1420 dollari e aggiunge un tetto apribile a doppio pannello. Infine, il pacchetto 35th Anniversary per la Chrysler Pacifica Limited costa 695 dollari in più e aggiunge cerchi in lega da 20”.

Passando alla Pacifica Hybrid 2019, il pack costa 1290 dollari per la Touring L e offre impianto audio Alpine con 13 altoparlanti, sistema di infotainment UConnect 4C con display da 8.4 pollici e cerchi da 17”. Per la Hybrid Limited, invece, il pacchetto costa 695 dollari in più e aggiunge cerchi da 18”. Tutti i modelli di Chrysler Pacifica e Pacifica Hybrid 35th Anniversary Edition possono essere combinati con il pacchetto S Appearance per un esterno personalizzato e scuro.

Per quanto concerne la, laè disponibile nelle versionie comprende aggiornamenti esterni come i cerchi in alluminio argento da 17”, badgepresente sul parafango e griglia luminosa.

All’interno, invece, troviamo un rivestimento completamente nero con cuciture Cranberry Wine sui sedili e portiere, una console Piano Black e il logo 35th Anniversary ricamato sui tappetini anteriori. Il pacchetto costa 2800 dollari per il Dodge Grand Caravan SE e 1595 dollari per l’SXT.