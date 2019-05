LaFerrari: due particolari esemplari blu si divertono in pista | Video

LaFerrari e LaFerrari Aperta sono tra le hypercar più interessanti presenti sul mercato in questo momento. Gli esemplari di Harry Cheung sono particolarmente speciali per via della loro colorazione che le distingue immediatamente da tutte le altre.

Cheung prese in consegna LaFerrari coupé alcuni anni fa e successivamente volle dipingerla in un colore speciale. Tuttavia, la casa automobilistica modenese non glielo permise, quindi optò per il bianco.

LaFerrari: ecco i due speciali esemplari Coupé e Aperta della hypercar di Maranello

Dopo aver ricevuto la vettura, però, Cheung decise di portarla in Italia presso un negozio di vernici certificato Ferrari che è stato felice di verniciare completamente la vettura in una tonalità di blu particolare presa nel catalogo dedicato ad Aston Martin. Dopodiché, Cheung ha deciso di rendere opaca la colorazione.

Desideroso di avere anche una LaFerrari Aperta da abbinare alla coupé, Cheung ha fatto la stessa cosa con la decapottabile e ora quindi dispone di una coppia di Ferrari color azzurro opaco.

Visto che Harry Cheung tiene le due LaFerrari quasi sempre in garage, ha deciso di affidargliele al pilota Rhys Millen, famoso per il suo successo nelle corse al Pikes Peak International Hill Climb. Nel video allegato qui sotto potete vedere le due hypercar di Maranello divertirsi un po’ in pista.