Ferrari SF90 Stradale dovrebbe essere il nome della nuova super car ibrida

Un’immagine della nuova supercar ibrida Ferrari è appena uscita online con i rapporti che affermano che il veicolo verrà chiamato Ferrari SF90 Stradale. La Ferrari ha mostrato una serie di teaser della sua nuova supercar a motore centrale negli ultimi giorni e questa foto sembra essere stata scattata durante una presentazione privata del veicolo. Mentre l’immagine che non è della massima qualità, mostra che l’auto prenderà un po’ di ispirazione stilistica da altri recenti modelli di Ferrari.

Quando abbiamo visto questa foto per la prima volta, la Ferrari J50 è subito comparsa nelle nostre menti, grazie in parte al cofano motore nero e al fatto che il tetto nero lucido rende quasi questa nuova Ferrari come una decappottabile. Come nella J50 e nella nuova F8 Tributo, c’è anche una grande presa d’aria immediatamente dietro le porte. Davanti, possiamo vedere parte del faro della supercar che è chiaramente molto diverso dagli altri attuali modelli di produzione Ferrari, adottando una sorta di artiglio a forma di aragosta.

La Ferrari SF90 Stradale sarà molto veloce. Questo grazie ad un V8 da 3,9 litri o un V6 biturbo abbinato a tre motori elettrici e un potente sistema di trazione integrale. L’auto presumibilmente raggiungerà 100 km / h in circa 2 secondi e secondo le ultime indiscrezioni avrà un motore da mille cavalli. Per quanto riguarda il nome, la SF90 fa riferimento all’attuale monoposto di Formula 1 della Ferrari che si chiama proprio così.