Nissan “non si oppone” alla fusione tra Renault e Fiat Chrysler

La casa automobilistica giapponese Nissan ha affermato che “non si opporrà” alla potenziale fusione di 35 miliardi di euro del suo partner Renault con Fiat Chrysler Automobiles (FCA), secondo il quotidiano “Nikkei”. I leader dell’alleanza franco-pacifica Renault-Nissan-Mitsubishi si sono incontrati nel quartier generale di Nissan a Yokohama (Giappone) per discutere della fusione proposta di FCA con il gruppo Renault.

“Non siamo contrari”, ha detto una fonte anonima di Nissan che ha partecipato alla riunione. Ha anche sottolineato che molti dettagli devono essere “risolti” prima che la casa automobilistica giapponese specifichi la sua posizione sull’eventuale accordo. I membri dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi hanno affermato di tenere una discussione “aperta e trasparente” sulla proposta del gruppo italo-americano. Il presidente del gruppo Renault, Jean-Dominique Senard, si è recato in Giappone per discutere con Nissan della possibile fusione, annunciata lunedì da entrambe le società con l’obiettivo di creare un gruppo leader e in cui entrambe le parti controllerebbero il 50%.

Da parte sua, il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, ha assicurato che il governo francese richiederà determinate garanzie per sostenere un possibile accordo, con il quale ridurrebbe la sua partecipazione in Renault dal 15% al ​​7,5% nell’entità congiunta. Il governo francese chiede che vengano mantenuti gli attuali posti di lavoro e impianti di Renault in Francia, oltre ad essere “ben rappresentati” nella direzione della possibile nuova compagnia e che l’accordo avvenga nel quadro dell’alleanza tra Renault e Nissan.

FCA ha presentato al gruppo francese un’offerta non vincolante per gestire l’operazione, nella quale propone una fusione del 50%. Secondo il consorzio italo-americano, l’unione di entrambe le società significherebbe la creazione di un gruppo automobilistico con vendite totali di 8,7 milioni di veicoli all’anno. Da parte sua, il consiglio di amministrazione della Renault ha annunciato che studierà “con interesse” la proposta di fusione amichevole. Renault pubblicherà “a tempo debito” una nuova comunicazione per informare il mercato dei risultati di tali deliberazioni, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

Secondo un rapporto di Bank of America Global Research, la fusione tra il gruppo Renault e Fiat Chrysler avrebbe generato un risparmio di 5 miliardi di euro alla società combinata una volta raggiunto il sesto anno dell’accordo finale. Da parte sua, l’agenzia di rating del credito Moody’s ha assicurato che un’eventuale fusione tra i gruppi automobilistici francese e italo americano avrebbe avuto un effetto positivo sulle metriche di credito delle due società, anche se ha evidenziato i rischi dell’esecuzione di questa operazione per la complessità del business delle due società.