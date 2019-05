Ferrari 812 Superfast Novitec N-Largo: la supercar diventa più larga, veloce e potente

All’inizio di quest’anno, Novitec ha lanciato un kit aerodinamico per la Ferrari 812 Superfast completo di sospensioni ribassate e sistema di scarico ad alte prestazioni per il suo potente motore V12 da 6.5 litri. Tuttavia, nelle scorse ore, il popolare tuner ha svelato una gamma completa di aggiornamenti dedicati alla gloriosa auto di Maranello.

Stiamo parlando di una versione widebody che trasforma completamente il look della Ferrari 812 Superfast, completa di cerchi hi-tech e un aumento della potenza. Con l’etichetta Novitec N-Largo, il tuner ha modificato la carrozzeria della supercar del cavallino rampante conferendogli un aspetto di un’auto da corsa omologata per strada.

Ferrari 812 Superfast: il tuner presenta il nuovo kit widebody N-Largo per la supercar

Realizzato completamente in fibra di carbonio, il kit widebody aggiunge una larghezza di 140 mm sull’assale posteriore e 70 mm su quello anteriore, migliorando al tempo stesso l’efficienza aerodinamica. Il kit Novitec N-Largo widebody è stato creato in collaborazione con il designer Vittorio Strosek che ha preso ispirazione dalla Formula 1 per quanto riguarda l’aerodinamica dei parafanghi.

Oltre a ciò, questa Ferrari 812 Superfast richiama parecchio il Motorsport con le sue caratteristiche stilistiche esterne come lo spoiler anteriore centrale in carbonio, quello posteriore e il massiccio diffusore. Il set di cerchi Novitec NF 10 NL sono stati sviluppati appositamente per questa vettura in collaborazione con il produttore Vossen negli Stati Uniti.

Ora la Superfast eroga una potenza di 840 CV e 751 nm di coppia

Essi sono disponibili nella configurazione da 21” sulla parte anteriore e da 22” su quella posteriore e presentano un design estremamente concavo con 5 doppie razze. I cerchi posteriori 12.5Jx22 sono protetti da enormi pneumatici Pirelli P-Zero 335/25 ZR 22 mentre quelli posteriori 10Jx21 indossano pneumatici 275/30 ZR 21.

La Ferrari 812 Superfast modificata da Novitec dispone, poi, di un sistema di sospensioni rivisto con molle sportive che abbassano l’altezza da terra di circa 35 mm. Presente anche un sistema di sollevamento anteriore che solleva il muso dell’auto di circa 40 mm con il semplice tocco di un pulsante.

Passando al lato prestazioni, il tuner ha applicato un aggiornamento importante al propulsore V12 aspirato da 6.5 litri. Grazie alla nuova mappatura dell’unità di controllo motore, la supercar ora sviluppa una potenza massima di 840 CV a 8750 giri/min e una coppia massima di 751 nm a 7300 giri/min.

Ferrari-812-Superfast-Novitec-N-Largo-4 Immagine 1 di 17 Ferrari 812 Superfast Novitec N-Largo

Grazie ai 40 CV e ai 33 nm in più, la Ferrari 812 Superfast scatta da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 345 km/h. Rispetto al modello di serie, ha guadagnato 0,1 secondi nell’accelerazione e 5 km/h nella velocità.

Novitec, inoltre, consiglia ai possessori della supercar di montare un sistema di scarico quadruplo ad alte prestazioni che ottimizza la potenza erogata riducendo la contropressione allo scarico e produce un rombo molto gradevole all’orecchio. Esso è realizzato in acciaio inossidabile o Inconel e permette di risparmiare fino a 11 kg. Infine, Novitec può anche personalizzare l’abitacolo della Ferrari 812 Superfast secondo le preferenze del cliente.