Ferrari F430: un esemplare con cambio manuale verrà proposto all’asta

Gordon Ramsey non è famoso solo per la sua cucina ma anche per il suo gusto raffinato verso le auto. Il cuoco inglese ha posseduto diverse auto costose nel corso degli ultimi anni fra cui questa splendida Ferrari F430.

Arrivato nel Regno Unito nel 2005, abbiamo di fronte uno dei soli 100 esemplari riservati per il mercato inglese. La Ferrari F430 è rimasta nel garage di Gordon Ramsey per diversi anni, fino a quando è stata venduta nel 2015. Ora, però, la vettura è alla ricerca di un nuovo proprietario.

Ferrari F430: Silverstone Auctions metterà all’asta un rarissimo esemplare

L’asta Classic Sale 2019 di Silverstone Auctions, che si terrà il 27-28 luglio sulla pista di Silverstone, proporrà anche questa Ferrari F430. Secondo la casa d’aste, l’esemplare della vettura ha percorso appena 7242 km e inoltre è stata adeguatamente revisionata negli ultimi anni, come dimostrato dalla sua carrozzeria perfetta Argento e i dettagli neri.

Ancor più interessante, questo esemplare dispone di una trasmissione manuale a 6 rapporti per soddisfare tutti gli automobilisti che sono alla ricerca di una Ferrari con cambio manuale. In ogni caso, la trasmissione è abbinata a un motore V8 aspirato da 4.3 litri con potenza di 490 CV e 465 nm di coppia massima.

Anche se sul mercato ci sono tantissime auto costose uguali o più potenti, solo poche di queste possono vantare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 315 km/h. Per quanto riguarda il prezzo, questa Ferrari F430 con guida a destra e cambio manuale dovrebbe essere venduta ad una cifra compresa fra le 115.000 e le 135.000 sterline.