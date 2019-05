Ferrari Corse Clienti: ecco come si svolge ogni evento dedicato ai membri del programma

Il programma Corse Clienti proposto da Ferrari è suddiviso in due categorie. La prima è dedicata ai collezionisti privati che possiedono auto Ferrari di Formula 1 mentre la seconda comprende tutti quegli utenti che hanno una 599 XX, una 599 XX Evo, una FXX, una FXX Evo, una FXX K oppure l’ultima FXX K Evo.

Ogni anno, il cavallino rampante organizza 8/9 eventi diversi dove partecipato i membri del programma Corse Clienti e li trasporta in vari circuiti di tutto il mondo. Pagando una cifra compresa fra i 10.000 e i 15.000 dollari, gli appartenenti all’esclusivo club possono portare la propria vettura in edizione limitata ai massimi livelli.

Ferrari: un video mostra come si svolge l’evento dedicato ai membri del programma Corse Clienti

Anche se potrebbe sembrare una somma abbastanza alta per poter guidare un’auto personale, bisogna considerare che Ferrari si occupa di tutto durante questi eventi, dalla logistica al supporto. Se ciò non bastasse, è presente anche un’area pranzo con tanto di chef per permettere ai membri del Corse Clienti Club di guidare la propria Ferrari F1 o XX senza stare male.

Lo youtuber Salomondrin ha recentemente avuto l’opportunità di godersi una giornata esclusiva al più recente evento Corse Clienti tenutosi negli Stati Uniti. Trovate il video qui sotto.