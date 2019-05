Ferrari: la nuova Supercar ibrida catturata in video da un motociclista

La nuova Supercar ibrida di Ferrari, in arrivo a fine mese, è stata nuovamente avvistata per strada. Questa volta un motociclista ha deciso di inseguirla per qualche km. Il filmato è stato registrato dal motociclista tramite una action cam posizionata sul casco e ci rivela la straordinaria accelerazione della nuova hypercar di Maranello il cui nome, purtroppo, resta ancora un mistero.

Sfortunatamente, il filmato è stato cancellato da YouTube dall’utente che lo ha caricato, quindi non possiamo mostrarvelo. La nuova Ferrari elettrificata è stata ripresa sulle strade secondarie di Maranello, vicino al quartier generale del cavallino rampante, secondo quando riportato da un membro del forum Ferrari Chat.

Ferrari: la nuova ibrida di Maranello avvistata nuovamente su strada

Nonostante la vettura sia seguita da una Yamaha Tracer 900, che utilizza un motore a 3 cilindri da 847 cc con potenza di 115 CV e velocità massima di 230 km/h, è riuscita a fuggire. Il motociclista, però, decide di prendere una scorciatoia e pochi istanti dopo si trova il prototipo della Ferrari ibrida giusto davanti.

A causa del pesante camuffamento e delle riprese, non siamo riusciti a intravedere nulla di interessante da questo video. Tuttavia, non dovremo attendere molto in quanto la casa automobilistica ha confermato che la vettura verrà presentata ufficialmente il 31 maggio.

Rumor riportano che la nuova ibrida Ferrari sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e avrà circa 1000 CV di potenza che la renderanno la nuova top del cavallino rampante, scavalcando la 812 Superfast da 800 CV.