Fiat Panda: ecco la nuova generazione ispirata alla Centoventi | Render

In molti sono a pensare che la nuova generazione di Fiat Panda possa prendere ispirazione dal concept Centoventi, presentato in anteprima al Salone di Ginevra. In attesa di informazioni ufficiali, possiamo accontentarci per ora solo dei render.

L’ultimo arriva dal noto designer LACO Design che, come è possibile vedere nei due render pubblicati su Facebook, ha preso ispirazione dal design della Centoventi applicando delle modifiche alla parte esterna.

Fiat Panda: LACO Design ipotizza la nuova generazione della city car

Rispetto al modello elettrico, ad esempio, troviamo delle porte più definite e le classiche maniglie. Sulla parte frontale c’è una presa d’aria con griglia a nido d’ape e un ulteriore sfogo orizzontale sotto il logo Fiat, dal design identico a quello visto sul Fastback.

Per quanto riguarda il posteriore, troviamo tutte le caratteristiche viste sul concept come ad esempio lo speciale pannello posteriore interattivo. Vi ricordiamo anche che nell’abitacolo della Centoventi c’è una particolare soluzione la quale consente di affiancare dispositivi mobili come smartphone e tablet accanto al classico quadro strumenti digitale.

Recenti rumor hanno rivelato che la nuova Fiat Panda potrebbe arrivare sul mercato come un modello ibrido leggero tramite l’adozione del sistema mild-hybrid composto da un motore termico e una piccola batteria. Possiamo aspettarci l’abbinamento di una piccola batteria al motore 900 TwinAir o 1.0 FireFly. Tale configurazione dovrebbe essere ripresa anche dalle 500 e Tipo di prossima generazione.