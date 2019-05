Ferrari richiama 2.071 veicoli per airbag difettosi

Ferrari fa parlare di sé nel mondo dei motori per una notizia che arriva direttamente dalla Cina. La società italiana con sede a Maranello infatti richiamerà 2.071 veicoli importati in Cina a causa di airbag difettosi, secondo una dichiarazione della China State Administration for Market Regulation. Il richiamo coinvolgerà un certo numero di veicoli della casa automobilistica del cavallino rampante importati dall’Italia e fabbricati tra l’8 aprile 2013 e il 28 novembre 2017, compresi i modelli di California, CaliforniaT, FF, 458, F12 Berlinetta, F12tdf, 812 Superfast, GTC4 Lusso, GTC4 Lusso T, 488 GTB e 488 Spider.

A quanto pare, gli airbag per i passeggeri anteriori, prodotti dal produttore giapponese Takata, hanno gonfiatori difettosi che potrebbero scoppiare in mille pezzi e causare lesioni, ha detto l’autorità di controllo cinese in un comunicato apparso nelle scorse ore. La divisione commerciale della società italiana a Shanghai inizierà il richiamo il 1 ° luglio e ha promesso di sostituire gratuitamente gli airbag difettosi. Si tratta di un “richiamo allargato” rispetto a quello avvenuto nell’agosto 2016 che ha coinvolto alcune delle serie importate della California e dei veicoli della serie Italia, ha confermato in un comunicato la casa automobilistica di Maranello.