FCA richiama oltre 600.000 veicoli di Ram e Chrysler in America

FCA ha emesso un importante richiamo che riguarda alcuni Ram 1500, 2500 e 3500 e Chrysler Pacifica attraverso due campagne distinte che coprono un totale di 686.315 esemplari commercializzati nel Nord America e al di fuori della regione NAFTA.

I pick-up inclusi nel richiamo sono i Model Year 2015-2017 e MY 2018 costruiti fino al 31 marzo. Il nuovo Ram 1500 è escluso dal richiamo, così come i modelli dotati di portellone con apertura manuale. Negli esemplari coinvolti nel nuovo richiamo di FCA, il meccanismo di blocco del portellone potrebbe funzionare male a causa di un piccolo componente interno che ne causerebbe l’apertura improvvisa.

FCA: maxi richiamo in America per diversi esemplari di Ram e Chrysler

Il gruppo automobilistico italo-americano non è a conoscenza di indicenti o infortuni correlati a questo problema. I proprietari dei veicoli coinvolti saranno avvisati questo mese e sono invitati a proteggere adeguatamente il carico del cassone come specificato nel manuale.

Secondo alcune stime, sono 410.351 i veicoli inclusi in questa campagna solo negli Stati Uniti mentre in Canada 63.753, in Messico 4020 e al di fuori del NAFTA 6985.

Il secondo richiamo riguarda un totale di 208.191 esemplari della Chrysler Pacifica 2017-2019, di cui 198.731 si trovano negli States, 8294 in Canada e il resto in Messico. Un’indagine interna svolta da FCA ha scoperto la presenza di un potenziale problema con un contatto elettrico.

Nello specifico, il gruppo afferma che il cablaggio potrebbe essere stato contaminato con del sigillante e ciò potrebbe interrompere il circuito elettrico che porterebbe a un eventuale stallo del minivan.