Ferrari vs Lamborghini: la drag race definitiva | Video

Un’altra drag race fuori dal comune è stata allestita da quelli di carwow, che hanno messo a confronto le diverse varianti della Lamborghini Huracàn con le Ferrari compatibili con esse in termini di posizionamento anagrafico e “spirituale”.

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Il video è stato pubblicato da pochi minuti e promette emozioni esaltanti, anche se le sfide di accelerazione sul quarto di miglio e sul mezzo miglio non sono certo lo strumento migliore per pesare le doti di un’auto sportiva che, per la sua natura di oggetto complesso, andrebbe valutata in modo olistico. Resta il fatto che questo format è piuttosto modaiolo e fa numeri in termini di interesse, quindi non possiamo esimerci dal dovere di raccontare le sue espressioni più alte.

La drag race odierna mette a confronto alcune delle più amate supercar italiane a motore posteriore centrale. Sono mezzi che fanno girare la testa di tutti e che in ogni contesto ambientale suscitano emozioni di notevole intensità in chi ha la fortuna di vederle da vicino. Grande lo splendore delle loro forme, come la poesia del loro sound.

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Chi uscirà vincente da questa drag race multipla? In linea con la tradizione, non vi anticipiamo nulla, per lasciarvi il gusto della sorpresa. Solo la visione del video darà le risposte alle legittime domande sull’esito della gara di accelerazione. Prima di dare la parola ai fotogrammi, facciamo un breve elenco delle caratteristiche fondamentali dei modelli Ferrari e Lamborghini coinvolti in questa batteria di confronti. Eccole:

Lamborghini Huracàn LP 580-2

5.2 litri, V10 aspirato, 580 CV, 540 Nm, 1490 kg, trazione posteriore.

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Lamborghini Huracàn LP 610-4

5.2 litri, V10 aspirato, 610 CV, 560 Nm, 1522 kg, trazione integrale.

Lamborghini Huracàn STO

5.2 litri, V10 aspirato, 640 CV, 565 Nm, 1440 kg, trazione posteriore.

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Lamborghini Huracàn Performante

5.2 litri, V10 aspirato, 640 CV, 600 Nm, 1482 kg, trazione integrale.

Ferrari 458 Speciale

4.5 litri, V8 aspirato, 605 CV, 540 Nm, 1395 kg, trazione posteriore.

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Ferrari 488 Pista

3.9 litri, V8 biturbo, 720 CV, 770 Nm, 1485 kg, trazione posteriore.

Ferrari 296 GTS

3.0 litri, V6 biturbo + motore elettrico, 830 CV, 740 Nm, 1640 kg, trazione posteriore.

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Adesso che avete il quadro completo delle protagoniste della più recente drag race organizzata dagli specialisti di carwow, potete tuffarvi nelle immagini concesse dal video, per avere le risposte cercate. Buona visione!