Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, il prezzo potrebbe partire da circa 20.000 euro?

Fiat si prepara a tornare con decisione nel segmento C attraverso due modelli molto diversi nello stile, ma strettamente imparentati sotto la carrozzeria. Si chiamano Fiat Grizzly e Grizzly Fastback e nasceranno entrambe sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa architettura già utilizzata per Citroën C3 Aircross e Opel Frontera.

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Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: prezzi stimati tra 20.000 e 25.000 euro e debutto atteso a Parigi per i due SUV di segmento C

La Fiat Grizzly avrà l’aspetto più classico di un SUV destinato alle famiglie. Con una lunghezza di circa 4,4 metri, offrirà dimensioni abbastanza generose per garantire spazio a bordo, senza diventare troppo impegnativa da usare in città. Si collocherà sopra la Grande Panda e avrà anche il compito di riportare Fiat in una fascia di mercato rimasta scoperta dopo l’uscita di scena della Tipo.

La Grizzly Fastback seguirà invece una strada più originale. Sarà lunga circa 4,5 metri e si distinguerà per il tetto spiovente, la coda più slanciata e una silhouette complessivamente più sportiva. Fiat la proporrà a chi cerca una vettura pratica, ma non vuole rinunciare a un design più personale e riconoscibile.

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La strategia del marchio torinese è piuttosto chiara. Utilizzare la stessa base tecnica, gran parte dei componenti e con ogni probabilità anche le stesse motorizzazioni permette di sviluppare due modelli differenti senza far lievitare eccessivamente i costi. Il cliente potrà così scegliere tra due carrozzerie con caratteri diversi, pur restando all’interno della stessa famiglia.

La parte più interessante potrebbe però riguardare il prezzo. Nonostante la Fastback sia leggermente più lunga e abbia un design più elaborato, Fiat starebbe pensando di proporre entrambe allo stesso prezzo di partenza. Una scelta insolita, che lascerebbe agli automobilisti la libertà di decidere soprattutto in base ai gusti e alle necessità.

Chi privilegia spazio, facilità di accesso e versatilità potrebbe preferire la Grizzly tradizionale. Chi invece vuole una linea più dinamica potrebbe orientarsi sulla Fastback senza dover pagare un sovrapprezzo soltanto per il design.

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Per il momento non ci sono cifre ufficiali. Le prime stime indicano però un prezzo d’ingresso compreso tra 20.000 e 25.000 euro, una fascia molto interessante per due modelli di segmento C. Il listino potrebbe essere appena superiore a quello della Citroën C3 e non troppo distante da quello della C3 Aircross.

La piattaforma Smart consentirà inoltre di proporre versioni a benzina, ibride ed elettriche, permettendo a Fiat di adattare la gamma ai diversi mercati europei. Il debutto ufficiale di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback è atteso al Salone dell’Auto di Parigi, in programma a ottobre, quando dovrebbero essere svelati prezzi, motorizzazioni e allestimenti.